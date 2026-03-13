Скидки
Уралмаш — Бетсити Парма. Прямая трансляция
17:30 Мск
Баскетбол

Атланта Хоукс — Бруклин Нетс, результат матча 13 марта 2026, счет 108:97, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» без Дёмина и Портера проиграл «Атланте», «Хоукс» продлили победную серию
Комментарии

В ночь с 12 на 13 марта мск на паркете «Стэйт Фарм-Арены» в Атланте (США, штат Джорджия) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Атланта Хоукс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 108:97.

НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
108 : 97
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Джонсон - 21, Рисашер - 19, Александер-Уолкер - 18, Макколлум - 14, Оконгву - 13, Кисперт - 7, Винсент - 6, Гуйе - 4, Ландейл - 4, Куминга - 2, Деннис, Уоллес, Хилд, Ньюэлл, Хьюстан
Бруклин Нетс: Майнотт - 24, Пауэлл - 11, Клауни - 10, Сараф - 10, Вульф - 8, Мэнн - 8, Клэкстон - 8, Этьенн - 6, Уилсон - 5, Лидделл - 4, Джонсон - 3, Агбаджи

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Бруклина» Джош Майнотт, который набрал 24 очка, сделал три подбора и отдал одну результативную передачу. У «Атланты» лучшим стал лёгкий форвард Джален Джонсон — 21 очко, девять подборов и девять ассистов.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин не принял участия в этой игре и пропустит все оставшиеся матчи сезона-2025/2026 из-за повреждения левой стопы. Также встречу пропустил из-за травмы и лидер «Нетс» — лёгкий форвард Майкл Портер.

«Атланта» продлила победную серию, оформив восьмой выигранный матч подряд.

Новости. Баскетбол
