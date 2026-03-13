«Бруклин» без Дёмина и Портера проиграл «Атланте», «Хоукс» продлили победную серию

В ночь с 12 на 13 марта мск на паркете «Стэйт Фарм-Арены» в Атланте (США, штат Джорджия) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Атланта Хоукс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 108:97.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Бруклина» Джош Майнотт, который набрал 24 очка, сделал три подбора и отдал одну результативную передачу. У «Атланты» лучшим стал лёгкий форвард Джален Джонсон — 21 очко, девять подборов и девять ассистов.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин не принял участия в этой игре и пропустит все оставшиеся матчи сезона-2025/2026 из-за повреждения левой стопы. Также встречу пропустил из-за травмы и лидер «Нетс» — лёгкий форвард Майкл Портер.

«Атланта» продлила победную серию, оформив восьмой выигранный матч подряд.