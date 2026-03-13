Шей Гилджес-Александер побил 63-летний рекорд Уилта Чемберлена в НБА
Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер в домашней игре регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» превзошёл рекорд легендарного американского баскетболиста Уилта Чемберлена, который продержался 63 года.
НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Овертайм
104 : 102
Бостон Селтикс
Бостон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Митчелл - 15, Холмгрен - 14, Уильямс - 9, Уиггинс - 9, Карузо - 7, Дорт - 6, Уоллес - 4, Маккейн - 3, Джо - 2, Сэндфорт, Уильямс
Бостон Селтикс: Браун - 34, Притчард - 14, Гонсалес - 11, Шейерман - 11, Уолш - 8, Хозер - 8, Гарза - 7, Харпер Мл. - 5, Кета - 4, Шульга, Уильямс
По ходу встречи с «Бостоном» Гилджес-Александер пробил планку в 20 очков, что позволило ему стать первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим набрать более 20 очков в 127 матчах подряд. Аналогичная серия Чемберлена остановилась на отметке 126 матчей.
Видео: Шей Гилджес-Александер провёл тренировку с сыном на руках
