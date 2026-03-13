Шей Гилджес-Александер побил 63-летний рекорд Уилта Чемберлена в НБА

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер в домашней игре регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» превзошёл рекорд легендарного американского баскетболиста Уилта Чемберлена, который продержался 63 года.

По ходу встречи с «Бостоном» Гилджес-Александер пробил планку в 20 очков, что позволило ему стать первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим набрать более 20 очков в 127 матчах подряд. Аналогичная серия Чемберлена остановилась на отметке 126 матчей.

