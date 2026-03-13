Скидки
Уралмаш — Бетсити Парма. Прямая трансляция
17:30 Мск
Баскетбол

Сан-Антонио Спёрс — Денвер Наггетс, результат матча 13 марта 2026, счет 131:136, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть на выезде «Сан-Антонио»
Комментарии

В ночь с 12 на 13 марта мск на паркете «Фрост Бэнк-центра» в Сан-Антонио (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 136:131.

НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
131 : 136
Денвер Наггетс
Денвер
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 30, Фокс - 27, Барнс - 20, Васселл - 18, Харпер - 13, Брайант - 10, Шампани - 8, Джонсон - 5, Маклафлин, Корнет, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III
Денвер Наггетс: Мюррэй - 39, Йокич - 31, Джонс - 19, Джонсон - 15, Браун - 11, Строутер - 10, Браун - 6, Валанчюнас - 4, Хардуэй-младший - 1, Джонс, Ннаджи, Пикетт, Родди

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий гостей Джамал Мюррэй. В его активе 39 очков, два подбора и семь передач.

Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл из 31 очка, 20 подборов и 12 ассистов.

Заслуживает внимания ещё один трипл-дабл, который записал на свой счёт американский защитник хозяев Стефон Касл (30 очков, 11 подборов и 10 передач).

22-летний центровой техасской команды француз Виктор Вембаньяма матч пропускал из-за травмы.

В следующем матче «Сан-Антонио Спёрс» встретится дома с «Шарлотт Хорнетс», а «Денвер Наггетс» сыграет на выезде с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Материалы по теме
Баскетбол
