«Оклахома» обыграла «Бостон» с рекордом Гилджес-Александера

В ночь с 12 на 13 марта мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Бостон Селтикс». Хозяева выиграли встречу со счётом 104:102.

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий «Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер. В его активе 35 очков, шесть подборов и девять передач.

По ходу встречи Гилджес-Александер пробил планку в 20 очков, что позволило ему стать первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим набрать более 20 очков в 127 матчах подряд. Аналогичная серия Чемберлена остановилась на отметке 126 матчей.

В составе «Селтикс» стоит выделить американского лёгкого форварда Джейлена Брауна, который набрал 34 очка, а также совершил шесть подборов и сделал семь результативных передач.

В следующем матче «Оклахома-Сити Тандер» встретится дома с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Бостон Селтикс» сыграет на своём паркете с «Вашингтон Уизардс».