Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Оклахома-Сити Тандер — Бостон Селтикс, результат матча 13 марта 2026, счет 104:102, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Оклахома» обыграла «Бостон» с рекордом Гилджес-Александера
Комментарии

В ночь с 12 на 13 марта мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Бостон Селтикс». Хозяева выиграли встречу со счётом 104:102.

НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Овертайм
104 : 102
Бостон Селтикс
Бостон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Митчелл - 15, Холмгрен - 14, Уильямс - 9, Уиггинс - 9, Карузо - 7, Дорт - 6, Уоллес - 4, Маккейн - 3, Джо - 2, Сэндфорт, Уильямс
Бостон Селтикс: Браун - 34, Притчард - 14, Гонсалес - 11, Шейерман - 11, Уолш - 8, Хозер - 8, Гарза - 7, Харпер Мл. - 5, Кета - 4, Шульга, Уильямс

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий «Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер. В его активе 35 очков, шесть подборов и девять передач.

По ходу встречи Гилджес-Александер пробил планку в 20 очков, что позволило ему стать первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим набрать более 20 очков в 127 матчах подряд. Аналогичная серия Чемберлена остановилась на отметке 126 матчей.

В составе «Селтикс» стоит выделить американского лёгкого форварда Джейлена Брауна, который набрал 34 очка, а также совершил шесть подборов и сделал семь результативных передач.

В следующем матче «Оклахома-Сити Тандер» встретится дома с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Бостон Селтикс» сыграет на своём паркете с «Вашингтон Уизардс».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Материалы по теме
Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть на выезде «Сан-Антонио»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android