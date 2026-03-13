Скидки
Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Лейкерс — Чикаго Буллз, результат матча 13 марта 2026, счет 142:130 регулярный чемпионат НБА 2025-2026

51 очко Дончича с дабл-даблом помогло «Лейкерс» обыграть «Чикаго»
Комментарии

В ночь с 12 на 13 марта мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 142:130.

НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
142 : 130
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 51, Ривз - 30, Эйтон - 23, Джеймс - 18, Хатимура - 15, Кеннард - 3, Тимме - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Бафкин
Чикаго Буллз: Гидди - 27, Бузелис - 22, Джонс - 18, Миллер - 15, Ричардс - 15, Смит - 14, Диллингэм - 12, Олбрич - 4, Кавамура - 3, Секстон, Ябуселе, Окоро

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, которому не хватило одной результативной передачи до трипл-дабла. В активе Дончича 51 набранное очко, 10 подборов и девять результативных передач. 41-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс набрал 18 очков, сделал семь подборов и семь ассистов.

Комментарии
Новости. Баскетбол
