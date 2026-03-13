51 очко Дончича с дабл-даблом помогло «Лейкерс» обыграть «Чикаго»

В ночь с 12 на 13 марта мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 142:130.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, которому не хватило одной результативной передачи до трипл-дабла. В активе Дончича 51 набранное очко, 10 подборов и девять результативных передач. 41-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс набрал 18 очков, сделал семь подборов и семь ассистов.