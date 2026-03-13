Единая лига: расписание матчей 13 марта

В пятницу, 13 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 13 марта:

17:30 мск — «Уралмаш» — «Бетсти Парма».

После 29 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 27 побед при двух поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 26 побед и четыре поражения. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 22 победы и девять поражений в 31 игре.