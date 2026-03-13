Скидки
Олимпия Милан — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
22:30 Мск
Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2025/2026 на 13 марта

Комментарии

В пятницу, 13 марта, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 13 марта:

22:00 мск — «Црвена Звезда» — «Фенербахче»;
22:30 мск — «Олимпия» — «Маккаби» Тель-Авив;
22:30 мск — «Барселона» — «Хапоэль» Тель-Авив.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Фенербахче» (22 победы и семь поражений). Строчки со второй по четвёртую занимают «Олимпиакос», «Реал» и «Валенсия» с одинаковыми основными показателями — по 20 побед и 11 поражений.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
