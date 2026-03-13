Скидки
Олимпия Милан — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
22:30 Мск
Баскетбол

НБА – 2025/2026: результаты на 13 марта, календарь, таблица

НБА: результаты игр 13 марта
Комментарии

В ночь на 13 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Поклонники североамериканского баскетбола увидели девять встреч. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами игрового дня.

НБА. Результаты матчей 12 марта:

«Орландо Мэджик» — «Вашингтон Уизардс» — 136:131 (ОТ);
«Индиана Пэйсерс» — «Финикс Санз» — 108:123;
«Детройт Пистонс» — «Филадельфия Сиксерс» — 131:109;
«Атланта Хоукс» — «Бруклин Нетс» — 108:97;
«Майами Хит» — «Милуоки Бакс» — 112:105;
«Мемфис Гриззлиз» — «Даллас Маверикс» — 112:120;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Денвер Наггетс» — 131:136;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Бостон Селтикс» — 104:102 (ОТ);
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Чикаго Буллз» — 142:130.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
