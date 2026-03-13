НБА: результаты игр 13 марта

В ночь на 13 марта в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Поклонники североамериканского баскетбола увидели девять встреч. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами игрового дня.

НБА. Результаты матчей 12 марта:

«Орландо Мэджик» — «Вашингтон Уизардс» — 136:131 (ОТ);

«Индиана Пэйсерс» — «Финикс Санз» — 108:123;

«Детройт Пистонс» — «Филадельфия Сиксерс» — 131:109;

«Атланта Хоукс» — «Бруклин Нетс» — 108:97;

«Майами Хит» — «Милуоки Бакс» — 112:105;

«Мемфис Гриззлиз» — «Даллас Маверикс» — 112:120;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Денвер Наггетс» — 131:136;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Бостон Селтикс» — 104:102 (ОТ);

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Чикаго Буллз» — 142:130.