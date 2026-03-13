Скидки
Олимпия Милан — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
В ESPN назвали возможные санкции для «Клипперс» из-за скандала с контрактом Кавая Леонарда

Комментарии

Американский спортивный обозреватель Фрэнк Изола, работающий в издании ESPN, высказался по поводу возможных санкций для команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс в связи со скандалом из-за контракта 34-летнего двукратного чемпиона лиги Кавая Леонарда.

«Я слышал, что они могут потерять три пика первого раунда на драфте… и также они могут выплатить крупную сумму штрафа… Более $ 30 млн, как говорят», — сказал Изола в эфире Sirius XM.

В апреле 2022 года компания Aspiration заключила отдельное соглашение с Леонардом на сумму $ 28 млн сроком на четыре года. Это партнёрство не подлежало проверке со стороны НБА, поскольку подобные контракты регулируются коллективным договором лиги.

