Тренер «Уралмаша» Юдин объяснил, что нужно для победы над «Пармой»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Юдин высказался о предстоящем матче с «Бетсити Пармой», который начнётся сегодня, 13 марта, в 17:30 по московскому времени.
«Парма» – команда, которая славится прежде всего своей жёсткой игрой. У нас до этого был тройной выезд, но, несмотря на это, надеюсь, что физически мы подойдём к матчу в оптимальном состоянии.
Первое, что нам нужно будет решить, как именно противостоять такой физически мощной команде, в составе которой много габаритных игроков. Также необходимо очень внимательно отнестись к их снайперам – в первую очередь к Адамсу и Сандерсу», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.