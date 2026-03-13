Скидки
Олимпия Милан — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

Тренер «Уралмаша» Юдин объяснил, что нужно для победы над «Пармой»

Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Юдин высказался о предстоящем матче с «Бетсити Пармой», который начнётся сегодня, 13 марта, в 17:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Бетсити Парма
Пермский край
«Парма» – команда, которая славится прежде всего своей жёсткой игрой. У нас до этого был тройной выезд, но, несмотря на это, надеюсь, что физически мы подойдём к матчу в оптимальном состоянии.

Первое, что нам нужно будет решить, как именно противостоять такой физически мощной команде, в составе которой много габаритных игроков. Также необходимо очень внимательно отнестись к их снайперам – в первую очередь к Адамсу и Сандерсу», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.

«Парме» не по силам лишь один клуб в этом сезоне — «Зенит», который на высоте
«Парме» не по силам лишь один клуб в этом сезоне — «Зенит», который на высоте
