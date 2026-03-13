МБА-МАИ обыграла ЦСКА-2 с разницей в 8 очков и вышла в финал Кубка России

В пятницу, 13 марта, на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке состоялся первый полуфинальный матч Газпромбанк Кубка России по баскетболу, в котором встретилась команда Единой лиги ВТБ МБА-МАИ и участник Суперлиги ЦСКА-2. Представители МБА-МАИ со счётом 85:77 (19:23; 24:19; 19:12; 23:23) обыграли армейцев.

Самым эффективным игроком в составе команды-представительницы Единой лиги стал российский форвард Андрей Зубков — девять очков, семь подборов, две передачи и два перехвата при коэффициенте эффективности «+18». Самым результативным стал лёгкий форвард Павел Савков — 17 очков.

У ЦСКА-2 лучшим стал форвард Ярослав Никонов — 25 очков, два подбора, одна передача, две перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+24».

Во втором полуфинале встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Динамо» Владивосток.