МБА-МАИ — ЦСКА-2, результат матча 13 марта 2025, счет 85:77, 1/2 финала Кубка России – 2025/2026

МБА-МАИ обыграла ЦСКА-2 с разницей в 8 очков и вышла в финал Кубка России
Комментарии

В пятницу, 13 марта, на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке состоялся первый полуфинальный матч Газпромбанк Кубка России по баскетболу, в котором встретилась команда Единой лиги ВТБ МБА-МАИ и участник Суперлиги ЦСКА-2. Представители МБА-МАИ со счётом 85:77 (19:23; 24:19; 19:12; 23:23) обыграли армейцев.

Газпромбанк Кубок России . 1/2 финала
13 марта 2026, пятница. 10:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
85 : 77
ЦСКА-2
Москва
МБА-МАИ: Савков - 17, Гудумак - 15, Балашов - 12, Зубков - 9, Воронов - 7, Платунов - 7, Личутин - 6, Зайцев - 5, Исмаилов - 4, Трушкин - 3, Барашков, Певнев
ЦСКА-2: Никонов - 25, Лавренов - 11, Тюлюбаев - 9, Петухов - 8, Покинко - 8, Абрамов - 5, Орешников - 4, Григорий - 3, Новиков - 3, Князев - 1, Бондаренко, Бухалов

Самым эффективным игроком в составе команды-представительницы Единой лиги стал российский форвард Андрей Зубков — девять очков, семь подборов, две передачи и два перехвата при коэффициенте эффективности «+18». Самым результативным стал лёгкий форвард Павел Савков — 17 очков.

У ЦСКА-2 лучшим стал форвард Ярослав Никонов — 25 очков, два подбора, одна передача, две перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+24».

Во втором полуфинале встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Динамо» Владивосток.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
