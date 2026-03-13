Тренер «Енисея» Арсич назвал главную задачу команды на матч с «Зенитом»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич высказался о предстоящем матче с санкт-петербургским «Зенитом», который состоится в субботу, 14 марта (12:00 по московскому времени), в Красноярске.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 14 марта 2026, суббота. 12:00 МСК Енисей Красноярск Не начался Зенит Санкт-Петербург

«Зенит» показывает отличные результаты в защите с приходом Радоньича и находится в прекрасной форме. Наша главная задача – проявить гораздо больше энергии, чем в предыдущем матче, где они одержали уверенную победу. Я надеюсь на поддержку наших болельщиков, и мы сделаем всё возможное, чтобы подарить им удовольствие от хорошей игры», — приводит слова Арсича пресс-служба команды.

«Енисей» в данный момент занимает восьмое место, находясь в зоне плей-офф. У красноярцев 12 побед при 18 поражениях.