Баскетбол

26-летняя россиянка собрала 29 подборов в матче, установив рекорд местной лиги

26-летняя россиянка собрала 29 подборов в матче, установив рекорд местной лиги
Комментарии

26-летняя российский баскетболистка Эллина Анциферова, выступающая в краснодарской Лиге КАУБ за команду Heds Up, стала обладательницей рекорда в матче с «Казаночкой».

Встреча между коллектива состоялась 7 марта 2026 года. Команда Анциферовой одержала уверенную победу со счётом 77:53, а Эллина оформила в матче дабл-дабл — 23 очка, 26 подборов, три передачи, с показателем эффективности «+53». Именно 29 подборов стали для неё и всей лиги рекордными.

Коллектив Heds Up реализовал в матче 31 бросок из 68, а у «Казаночки» — 14/47. При этом трёхочковых — 2 из 16 у команды Анциферовой против 5 из 33 у соперниц.

