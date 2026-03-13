Адебайо — о критике рекорда в 83 очка: вините меня, но должны — главного тренера «Уизардс»

Форвард команды НБА «Майами Хит» Бэм Адебайо высказался о критике своего рекорда в 83 очка, который установил в матче с «Вашингтон Уизардс» (150:129).

«Вы вините меня. Но вы должны винить их главного тренера. Не я позволил сопернику играть со мной один на один всю игру, пока у меня не стало 70 очков, а затем вы поставили против меня двойную опеку. В тот момент у меня было 70 очков, а до конца игры оставалось 9 минут. Думаете, я не пошёл бы на рекорд?

Вот что безумно, когда говорят о неэтичной части баскетбола. Если у меня 70 за 9 минут до конца, кто бы сказал: «Тренер, просто замените меня»? Ага, конечно! Нельзя злиться на это. Если вы злитесь, мне всё равно. Многие люди расстроены. Если они и играли, у них никогда не было шанса подобраться так близко к погоне за величием. Если ты подобрался так близко, в этом и смысл погони — чтобы ты мог превзойти его», — приводит слова Адебайо журналист Навиин Ганглани в социальной сети Х.