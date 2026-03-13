Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Владивосток, результат матча 13 марта 2025, счет 93:93, 1/2 финала Кубка России – 2025/2026

«Динамо» Владивосток уступило «Пари НН» в двух овертаймах в 1/2 финала Кубка России
Комментарии

В пятницу, 13 марта, на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке состоялся второй полуфинальный матч Газпромбанк Кубка России по баскетболу, в котором встретилась команда Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» и участник Суперлиги «Динамо» Владивосток. Представители нижегородского клуба в двух овертаймах со счётом 97:93 (22:22; 20:26; 19:11; 23:23; 16:18; 5:5; 15:11) обыграли команду из Приморского края.

Газпромбанк Кубок России . 1/2 финала
13 марта 2026, пятница. 13:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
97 : 93
ОТ
Динамо В
Владивосток
Пари Нижний Новгород: Попов - 22, Хоменко - 21, Карпенков - 14, Якушин - 10, Хвостов - 8, Бабурин - 8, Лукач - 7, Ключенков - 7, Шендеров, Хякли, Зоткин, Самойленко
Динамо В: Смит - 23, Стребков - 20, Кроули - 19, Аксёнов - 12, Ершов - 8, Десятников - 7, Захаров - 3, Гинько - 1, Садиков, Денисов, Грачёв, Кипкеев

В составе номинальных хозяев площадки отличился российский разыгрывающий защитник Александр Хоменко, оформивший дабл-дабл — 21 очко, 12 подборов, три подбора, три передачи, два перехвата и четыре потери при коэффициенте эффективности «+29».

У «Динамо» лучшим стал американский форвард Айзея Кроули, также оформивший дабл-дабл — 19 очков, 17 подборов и пять потерь при коэффициенте эффективности «+26».

Нижегородцы в финале встретятся с МБА-МАИ, которая обыграла ЦСКА-2.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
МБА-МАИ обыграла ЦСКА-2 с разницей в 8 очков и вышла в финал Кубка России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android