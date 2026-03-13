«Динамо» Владивосток уступило «Пари НН» в двух овертаймах в 1/2 финала Кубка России

В пятницу, 13 марта, на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке состоялся второй полуфинальный матч Газпромбанк Кубка России по баскетболу, в котором встретилась команда Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» и участник Суперлиги «Динамо» Владивосток. Представители нижегородского клуба в двух овертаймах со счётом 97:93 (22:22; 20:26; 19:11; 23:23; 16:18; 5:5; 15:11) обыграли команду из Приморского края.

В составе номинальных хозяев площадки отличился российский разыгрывающий защитник Александр Хоменко, оформивший дабл-дабл — 21 очко, 12 подборов, три подбора, три передачи, два перехвата и четыре потери при коэффициенте эффективности «+29».

У «Динамо» лучшим стал американский форвард Айзея Кроули, также оформивший дабл-дабл — 19 очков, 17 подборов и пять потерь при коэффициенте эффективности «+26».

Нижегородцы в финале встретятся с МБА-МАИ, которая обыграла ЦСКА-2.