Олимпия Милан — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
22:30 Мск
Баскетбол

Тренер МБА-МАИ Карасёв прокомментировал победу над ЦСКА-2 в 1/2 финала Кубка России

Тренер МБА-МАИ Карасёв прокомментировал победу над ЦСКА-2 в 1/2 финала Кубка России
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал победу над ЦСКА-2 (85:77) в 1/2 финала Гапромбанк Кубка России.

Газпромбанк Кубок России . 1/2 финала
13 марта 2026, пятница. 10:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
85 : 77
ЦСКА-2
Москва
МБА-МАИ: Савков - 17, Гудумак - 15, Балашов - 12, Зубков - 9, Воронов - 7, Платунов - 7, Личутин - 6, Зайцев - 5, Исмаилов - 4, Трушкин - 3, Барашков, Певнев
ЦСКА-2: Никонов - 25, Лавренов - 11, Тюлюбаев - 9, Петухов - 8, Покинко - 8, Абрамов - 5, Орешников - 4, Григорий - 3, Новиков - 3, Князев - 1, Бондаренко, Бухалов

«Хочу поздравить ЦСКА-2 с очень хорошей игрой. Молодая команда, которая вышла в «Финал четырёх» и получила огромный опыт, выглядела сегодня очень достойно. Для нас получился идеальный расклад: мы сыграли довольно плохо, но выиграли и вышли в финал. Это не даст нам расслабиться, и дальше будет только лучше. Главное, что всё же смогли относительно нащупать свою игру, создали себе задел в заключительной четверти и дотерпели до конца», — приводит слова Карасёва пресс-служба команды.

26-летняя россиянка собрала 29 подборов в матче, установив рекорд местной лиги
