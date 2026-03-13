Тренер МБА-МАИ Карасёв прокомментировал победу над ЦСКА-2 в 1/2 финала Кубка России
Поделиться
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал победу над ЦСКА-2 (85:77) в 1/2 финала Гапромбанк Кубка России.
Газпромбанк Кубок России . 1/2 финала
13 марта 2026, пятница. 10:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
85 : 77
ЦСКА-2
Москва
МБА-МАИ: Савков - 17, Гудумак - 15, Балашов - 12, Зубков - 9, Воронов - 7, Платунов - 7, Личутин - 6, Зайцев - 5, Исмаилов - 4, Трушкин - 3, Барашков, Певнев
ЦСКА-2: Никонов - 25, Лавренов - 11, Тюлюбаев - 9, Петухов - 8, Покинко - 8, Абрамов - 5, Орешников - 4, Григорий - 3, Новиков - 3, Князев - 1, Бондаренко, Бухалов
«Хочу поздравить ЦСКА-2 с очень хорошей игрой. Молодая команда, которая вышла в «Финал четырёх» и получила огромный опыт, выглядела сегодня очень достойно. Для нас получился идеальный расклад: мы сыграли довольно плохо, но выиграли и вышли в финал. Это не даст нам расслабиться, и дальше будет только лучше. Главное, что всё же смогли относительно нащупать свою игру, создали себе задел в заключительной четверти и дотерпели до конца», — приводит слова Карасёва пресс-служба команды.
Комментарии
- 13 марта 2026
-
15:38
-
15:28
-
15:04
-
14:43
-
13:43
-
12:57
-
11:55
-
11:00
-
10:54
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:47
-
08:40
-
08:20
-
08:05
-
07:08
-
06:42
-
06:37
-
05:17
-
01:34
-
00:42
- 12 марта 2026
-
23:17
-
22:14
-
21:21
-
20:39
-
19:15