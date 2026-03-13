Тренер МБА-МАИ Карасёв прокомментировал победу над ЦСКА-2 в 1/2 финала Кубка России

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал победу над ЦСКА-2 (85:77) в 1/2 финала Гапромбанк Кубка России.

«Хочу поздравить ЦСКА-2 с очень хорошей игрой. Молодая команда, которая вышла в «Финал четырёх» и получила огромный опыт, выглядела сегодня очень достойно. Для нас получился идеальный расклад: мы сыграли довольно плохо, но выиграли и вышли в финал. Это не даст нам расслабиться, и дальше будет только лучше. Главное, что всё же смогли относительно нащупать свою игру, создали себе задел в заключительной четверти и дотерпели до конца», — приводит слова Карасёва пресс-служба команды.