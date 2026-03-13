Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» внёс в заявку экс-форварда УНИКСа Бако для участия в Единой лиге

«Зенит» внёс в заявку экс-форварда УНИКСа Бако для участия в Единой лиге
Комментарии

На официальном сайте Единой лиги ВТБ произошли изменения в официальной заявке команды «Зенит».

Фото: https://vtb-league.com/ru/team/2994/

В заявке на концовку сезона-2025/2026 внесён 30-летний бельгийский центровой Исмаэль Бако, который подписал контракт с коллективом из Санкт-Петербурга в январе 2026 года.

С 2023-го по 2025-й Исмаэль Бако выступал за казанский УНИКС. За это время спортсмен становился серебряным и бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. После ухода из УНИКСа перешёл в «Париж».

В данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, одержав 22 победы при девяти поражениях в 31 матче. На первом месте ЦСКА — 27 побед и два поражения. Второй — УНИКС (26 побед и четыре поражения).

