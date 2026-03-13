Скидки
Баскетбол

Тренер ЦСКА-2 прокомментировал поражение от МБА-МАИ в 1/2 финала Кубка России

Тренер ЦСКА-2 прокомментировал поражение от МБА-МАИ в 1/2 финала Кубка России
Комментарии

Главный тренер команды ЦСКА-2 Олег Бартунов прокомментировал поражение в 1/2 финала Кубка России от клуба Единой лиги ВТБ МБА-МАИ (77:85).

Газпромбанк Кубок России . 1/2 финала
13 марта 2026, пятница. 10:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
85 : 77
ЦСКА-2
Москва
МБА-МАИ: Савков - 17, Гудумак - 15, Балашов - 12, Зубков - 9, Воронов - 7, Платунов - 7, Личутин - 6, Зайцев - 5, Исмаилов - 4, Трушкин - 3, Барашков, Певнев
ЦСКА-2: Никонов - 25, Лавренов - 11, Тюлюбаев - 9, Петухов - 8, Покинко - 8, Абрамов - 5, Орешников - 4, Григорий - 3, Новиков - 3, Князев - 1, Бондаренко, Бухалов

«Выражаю благодарность нашим игрокам, сегодня мы оставили на площадке всё без остатка, отдали все силы, все эмоции, показали максимум, на что способны на сегодняшний день. Где-то нам не хватило того, что обычно не хватает молодым командам — физической мощи, силы. Где-то не хватило опыта в принятии решений, что, в принципе, свойственно молодым командам. Мы можем смело занести эту игру себе в актив: ребята получили очень хороший, я бы даже сказал, неоценимый опыт игры с соперником из Единой лиги, командой, которая борется за выход в плей-офф и имеет в своём составе серьёзных мастеров.

Ключевым моментом игры я бы назвал небольшой отрезок в третьей четверти, когда мы не смогли довести несколько наших атак до логического завершения и броска, сделали несколько потерь — соперник за счёт этого получил возможность для быстрого нападения и ранних атак, и мы просто недобрали своих очков. Счет третьей четверти говорит об этом — набрали 12 очков и проиграли семь по итогам отрезка.

Не могу сказать, что мы поймали кураж — просто старались выполнить ту установку, которую разрабатывали на протяжении последних дней при подготовке к этому матчу. Поскольку счёт первой половины был очень близок, можно сказать, что нам это удавалось. Всё это — командная работа, подготовка до матча, вера в себя, вера в игроков, подсказки тренерского штаба. В общем, обширная работа, которая принесла свой результат. Мы делали акцент на том, чтобы не было никакого тремора, чтобы не было излишнего страха и опаски перед соперником — чтобы мы просто выходили и показывали максимум своих возможностей, делали какие-то баскетбольные вещи уверенно, — а будут ли это ошибки или успешные действия, для нас не имело значения, акцент был на том, чтобы всё, что мы выполняем, мы выполняли уверенно», — приводит слова Бартунова РФБ.

