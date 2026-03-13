Скидки
Баскетбол Новости

Никола Йокич повторил достижение Уилта Чемберлена

Никола Йокич повторил достижение Уилта Чемберлена
Комментарии

31-летний сербский центровой и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола Йокич, выступающий за команду «Денвер Наггетс», повторил достижение легендарного двукратного обладателя титула Уилта Чемберлена.

Йокич и Чемберлен — единственные игроки в истории НБА, которые имеют на своем счету 10 и более матчей в карьере, в которых они набирали 30+ очков, 20+ подборов и 10+ передач.

Также ранее в минувшей встрече регулярного сезона с «Хьюстон Рокетс» (129:93), состоявшейся в ночь с 11 на 12 марта, Йокич оформил трипл-дабл (16 очков, 12 подборов и 13 передач), ставший для него 25-м в сезоне. Теперь у сербского баскетболиста четыре сезона подряд с 25+ трипл-даблами, он является единственным игроком в истории НБА с таким показателем.

