Олимпия Милан — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

Тренер «Пармы» Пашутин назвал сильные стороны «Уралмаша» перед очной встречей в ЕЛ

Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» Евгений Пашутин высказался о предстоящем матче с «Уралмашем», который состоится сегодня, 13 марта, в 17:30 мск в Екатеринбурге.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Бетсити Парма
Пермский край
«Команда из Екатеринбурга обладает мощью, атакующим арсеналом, хорошим движением на площадке, соперник очень опасен с периметра. При игре на подборах нужен атлетизм и желание. Сейчас «Уралмаш» идёт на победной серии из трёх матчей и будет мотивирован продлить её. Ожидаем тяжёлой игры», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

После 32 встречи «Бетсити Парма» занимает пятое место в турнирной таблице, одержав 17 побед при 15 поражениях. «Уралмаш» — шестой (15 побед и 17 поражений).

Материалы по теме
Тренер ЦСКА-2 прокомментировал поражение от МБА-МАИ в 1/2 финала Кубка России
Тренер «Уралмаша» Юдин объяснил, что нужно для победы над «Пармой»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

