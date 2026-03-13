Тренер «Пармы» Пашутин назвал сильные стороны «Уралмаша» перед очной встречей в ЕЛ

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» Евгений Пашутин высказался о предстоящем матче с «Уралмашем», который состоится сегодня, 13 марта, в 17:30 мск в Екатеринбурге.

«Команда из Екатеринбурга обладает мощью, атакующим арсеналом, хорошим движением на площадке, соперник очень опасен с периметра. При игре на подборах нужен атлетизм и желание. Сейчас «Уралмаш» идёт на победной серии из трёх матчей и будет мотивирован продлить её. Ожидаем тяжёлой игры», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

После 32 встречи «Бетсити Парма» занимает пятое место в турнирной таблице, одержав 17 побед при 15 поражениях. «Уралмаш» — шестой (15 побед и 17 поражений).