НБА представила обновлённую версию рейтинга MVP

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила обновлённый рейтинг кандидатов на звание лучшего игрока сезона-2025/2026. Возглавляет список разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер.
Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 13 марта:
1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
2. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
3. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
4. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
5. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
6. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
7. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
8. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
9. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).
10. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).