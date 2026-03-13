Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легенда НБА Роберт Пэриш: Леброн — это воплощение того, как нужно подходить к игре

Легенда НБА Роберт Пэриш: Леброн — это воплощение того, как нужно подходить к игре
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легенда «Бостон Селтикс» американец Роберт Пэриш с уважением высказался в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса.

«Все эти молодые парни должны посмотреть на Леброна и на то, как серьёзно он относится к своей физической форме. Думаете, если бы Леброн не был так серьёзен в отношении своей физической подготовки, он бы до сих пор играл? Джеймс играет на уровне Матча всех звёзд! Подумайте об этом секунду. Невероятно. Вот почему я уважаю Леброна как игрока. Я не знаю его как личность. Просто знаю, кто он, что делает и что я вижу. Леброн — это воплощение того, как нужно подходить к игре, выступать и заботиться о своём теле», — приводит слова Пэриша портал Hoopshype.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android