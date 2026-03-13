Легенда НБА Роберт Пэриш: Леброн — это воплощение того, как нужно подходить к игре

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легенда «Бостон Селтикс» американец Роберт Пэриш с уважением высказался в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса.

«Все эти молодые парни должны посмотреть на Леброна и на то, как серьёзно он относится к своей физической форме. Думаете, если бы Леброн не был так серьёзен в отношении своей физической подготовки, он бы до сих пор играл? Джеймс играет на уровне Матча всех звёзд! Подумайте об этом секунду. Невероятно. Вот почему я уважаю Леброна как игрока. Я не знаю его как личность. Просто знаю, кто он, что делает и что я вижу. Леброн — это воплощение того, как нужно подходить к игре, выступать и заботиться о своём теле», — приводит слова Пэриша портал Hoopshype.