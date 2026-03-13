«Невероятная игра, забудем о последних минутах». Уэйд — о рекордных 83 очках Адебайо

44-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд отреагировал на рекордные 83 очка 28-летнего форварда «Майами Хит» соотечественника Бэма Адебайо, которые он набрал в матче с «Вашингтон Уизардс» (150:129).

«Давайте забудем про последние пять минут игры. Бэм показал невероятное выступление. Первые три четверти — это лучшее индивидуальное выступление, которое мы видели в НБА в этом году. Первые три четверти — невероятная игра Бэма. А потом начинаются эти последние пять минут, и матч превращается в шоу», — приводит слова Уэйда портал Basketball Network.

По итогам встречи с «Вашингтоном» Адебайо вышел на второе место в истории НБА по очкам за матч, опередив Коби Брайанта (81) и уступая Уилту Чемберлену (100).