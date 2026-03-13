Джузэнг — о переходе в «Зенит»: слышал много хорошего о клубе

Новичок «Зенита» Джонни Джузэнг прокомментировал свой переход в петербургский клуб. Защитник прибыл в расположение команды и провёл первую тренировку с основным составом.

«Я слышал много хорошего о клубе. Когда общался с представителями клуба и со своим хорошим другом Лукой [Шаманичем], слышал только положительные вещи — и о клубе, и о конкурентной лиге. Это место, где я могу продолжать учиться, становиться лучше и соревноваться на высоком уровне. Поэтому я очень рад выйти на площадку, надеть форму «Зенита» и играть. Я немного узнал об истории клуба и думаю, что это отличный вариант для меня.

Я прилетел прошлой ночью, посмотрел в окно самолёта, попытался что-то разглядеть, но ночью было довольно темно. А утром, когда ехал сюда, уже смог немного увидеть город. Он выглядит очень красивым, люди тоже кажутся очень приятными. Пока я увидел совсем немного, однако первое впечатление отличное.

Болельщики «Зенита», я очень рад быть здесь. Я слышал много хорошего о городе и с интересом хочу открыть для себя Россию, узнать больше о стране. У меня большой интерес и уважение к России. И я очень рад играть здесь в любимую игру, за отличный клуб и выходить на площадку, чтобы побеждать в каждом матче», — приводит слова Джузэнга пресс-служба клуба.

Джузэнг провёл несколько сезонов в НБА, выступая за «Юту Джаз» и «Миннесоту Тимбервулвз». В «Зените» он будет играть под девятым номером.