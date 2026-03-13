«Никогда не видели подобного таланта». Перкинс — о Вембаньяме

«Никогда не видели подобного таланта». Перкинс — о Вембаньяме
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс с восхищением высказался в адрес 22-летнего лидера техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» представителя Франции Виктора Вембаньямы, выступающего на позиции центрового.

«Если Вемби — тот, за кого мы его принимаем, то этот человек сможет добиться своего. Я уже полностью убеждён в перспективах «Сан-Антонио Спёрс». Я полностью убеждён в Викторе Вембаньяме. Мы никогда не видели подобного таланта и того, что он делает на площадке. А его лидерские качества — мне нравится стремление Виктора к победе, боевой дух.

С каждой игрой, которую я наблюдаю, этот парень становится лучше. Не знаю, как можно планировать игру против него в серии из семи матчей», — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.

