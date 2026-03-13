Главная Баскетбол Новости

Уралмаш — Бетсити Парма, результат матча 13 марта 2026, счёт 79:87, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Бетсити Парма» обыграла «Уралмаш» в гостевом матче Единой лиги
В пятницу, 13 марта, на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Уралмаш» принимал «Бетсити Парму».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
79 : 87
Бетсити Парма
Пермский край
Уралмаш: Эллис - 19, Нэвелс - 17, Далтон - 13, Карданахишвили - 9, Нэльсон - 9, Даглас - 6, Писклов - 3, Новиков - 3, Пынько, Петенев, Ивлев, Белянков
Бетсити Парма: Адамс - 36, Сандерс - 14, Шашков - 12, Фирсов - 11, Картер - 8, Свинин - 3, Ильницкий - 3, Стафеев, Егоров, Захаров

Пермские баскетболисты со счётом 87:79 (17:17, 21:17, 27:21, 22:24) одержали победу над хозяевами из Екатеринбурга.

Лучшим игроком матча у «Уралмаша» стал американский центровой Октавиус Эллис. В его активе 19 очков, два подбора, пять передач при коэффициенте эффективности «+26».

У гостей отличился американский разыгрывающий Джален Адамс, на счету которого 36 очков, восемь подборов, две передачи, один блок-шот и семь потерь при коэффициенте эффективности «+36».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Евролига поставила точку в «российском вопросе». А как в Европе ответили на натиск НБА?
Евролига поставила точку в «российском вопросе». А как в Европе ответили на натиск НБА?
