«Бетсити Парма» обыграла «Уралмаш» в гостевом матче Единой лиги

В пятницу, 13 марта, на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Уралмаш» принимал «Бетсити Парму».

Пермские баскетболисты со счётом 87:79 (17:17, 21:17, 27:21, 22:24) одержали победу над хозяевами из Екатеринбурга.

Лучшим игроком матча у «Уралмаша» стал американский центровой Октавиус Эллис. В его активе 19 очков, два подбора, пять передач при коэффициенте эффективности «+26».

У гостей отличился американский разыгрывающий Джален Адамс, на счету которого 36 очков, восемь подборов, две передачи, один блок-шот и семь потерь при коэффициенте эффективности «+36».