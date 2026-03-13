Единая лига: результаты матчей 13 марта

Сегодня, 13 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты встреч на 13 марта:

«Уралмаш» — «Бетсити Парма» — 79:87.

После 29 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 27 побед при двух поражениях. На втором месте – казанский УНИКС, у которого 26 побед и четыре поражения. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», в активе клуба 22 победы и девять поражений в 31 игре.