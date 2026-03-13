Джейлен Браун: я — лучший игрок среди людей. Вемби не в счёт, он даже не человек

29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» американец Джейлен Браун, выступающий на позиции лёгкого форварда, высказался насчёт 22-летнего лидера техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» представителя Франции Виктора Вембаньямы.

«Вемби является проблемой, большой проблемой. Когда я говорю, что считаю себя лучшим в лиге, одинаково хорошо играющим как в атаке, так и в защите, то не беру в счёт Виктора, поскольку он даже не человек. Я — лучший игрок среди людей», — приводит слова Брауна портал Basketball Network.

Ранее Перкинс объяснил, почему считает Джейлена Брауна главным претендентом на звание MVP НБА.