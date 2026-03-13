Джейлен Браун: предпочёл бы завоевать титул, а не звание MVP

29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» американец Джейлен Браун, выступающий на позиции лёгкого форварда, рассказал, что предпочёл бы — завоевать второй титул или стать MVP регулярного сезона.

«Было бы здорово [получить звание MVP регулярного сезона]. Но если сравнивать звание MVP и победу в чемпионате, то для меня это большая разница. Я бы предпочёл побороться за ещё один чемпионский титул. Было бы здорово, однако, знаете, это не в моей власти. Я чувствую, что соответствую критериям [чтобы меня признали MVP]. Особенно если учитывать то, что говорили обо мне перед началом сезона, будто бы мне не удастся справиться», — приводит слова Брауна портал Basketball Network.