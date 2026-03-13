«Зенит» в отличной форме». Тренер «Енисея» — о предстоящем матче с петербуржцами

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич поделился ожиданиями от очередного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 с «Зенитом». Игра пройдёт в субботу, 14 марта, в Красноярске и начнётся в 12:00 мск.

«Зенит» показывает отличные результаты в защите с приходом [Деяна] Радоньича и находится в прекрасной форме. Наша главная задача — проявить гораздо больше энергии, чем в предыдущем матче, где они одержали уверенную победу. Я надеюсь на поддержку наших болельщиков, и мы сделаем всё возможное, чтобы подарить им удовольствие от хорошей игры», — приводит слова Арсича пресс-служба красноярского клуба.