Радоньич — о матче с «Енисеем»: нужно оставаться сосредоточенными и вложить энергию

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич поделился ожиданиями от выездного матча 32-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем». Игра пройдёт в субботу, 14 марта, в Красноярске и начнётся в 12:00 мск.

«Мы должны быть готовы действовать достаточно хорошо на обеих половинах площадки — и в защите, и в нападении. И я, конечно, надеюсь, что такая разница во времени из-за часовых поясов не станет для нас большой проблемой. Поэтому нам нужно вложить энергию, оставаться сосредоточенными и сыграть достаточно хорошо, чтобы победить», — приводит слова Радоньича пресс-служба петербургского клуба.

«Енисей» занимает восьмое место в турнирной таблице и продолжает борьбу за выход в плей-офф. В нынешнем сезоне соперники встречались трижды: две победы одержал «Зенит» (105:81 и 106:56), одну — «Енисей» (83:78).