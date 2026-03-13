«Поражение в финале от «Далласа» и моя дерьмовая игра». Леброн о причинах своей мотивации

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал о причинах своей мотивации, которые способствовали ему побить рекорд легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара по количеству реализованных бросков с игры в истории североамериканской лиги в матче с «Денвер Наггетс» (113:120).

«Поражение в финале от «Далласа» и моя дерьмовая игра. Теперь всё в прошлом, я собираюсь увидеться с Каримом и работать над собой», — приводит слова Джеймса портал Basketball Network.

До встречи у Абдул-Джаббара было 15 837 точных бросков, теперь Леброн превзошёл этот показатель. Кроме того, в пятёрку лучших по этому параметру также входят Карл Мэлоун (13 528), Уилт Чемберлен (12 681) и Майкл Джордан (12 192).