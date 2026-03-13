Олимпия Милан — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Поражение в финале от «Далласа» и моя дерьмовая игра». Леброн о причинах своей мотивации

Комментарии

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал о причинах своей мотивации, которые способствовали ему побить рекорд легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара по количеству реализованных бросков с игры в истории североамериканской лиги в матче с «Денвер Наггетс» (113:120).

НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Мюррэй - 28, Строутер - 18, Браун - 15, Хардуэй-младший - 14, Браун - 8, Ннаджи - 5, Валанчюнас - 4, Джонс, Холмс, Пикетт, Родди
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 27, Хэйс - 19, Ривз - 16, Джеймс - 16, Хатимура - 16, Смарт - 9, Кеннард - 8, Ларэвиа - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Эйтон, Джеймс, Бафкин

«Поражение в финале от «Далласа» и моя дерьмовая игра. Теперь всё в прошлом, я собираюсь увидеться с Каримом и работать над собой», — приводит слова Джеймса портал Basketball Network.

До встречи у Абдул-Джаббара было 15 837 точных бросков, теперь Леброн превзошёл этот показатель. Кроме того, в пятёрку лучших по этому параметру также входят Карл Мэлоун (13 528), Уилт Чемберлен (12 681) и Майкл Джордан (12 192).

