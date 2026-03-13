Главная Баскетбол Новости

НБА представила специальный патч на форме Леброна в честь исторического достижения

НБА представила специальный патч на форме Леброна в честь исторического достижения
Перед матчем между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз» (142:130) Национальная баскетбольная ассоциация представила специальный памятный патч, который украсил форму Леброна Джеймса. Об этом сообщается на странице клуба в соцсетях.

НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
142 : 130
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 51, Ривз - 30, Эйтон - 23, Джеймс - 18, Хатимура - 15, Кеннард - 3, Тимме - 2, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Бафкин
Чикаго Буллз: Гидди - 27, Бузелис - 22, Джонс - 18, Миллер - 15, Ричардс - 15, Смит - 14, Диллингэм - 12, Олбрич - 4, Кавамура - 3, Секстон, Ябуселе, Окоро

Фото: Los Angeles Lakers

Патч появился на левой стороне джерси в честь того, что Джеймс стал абсолютным лидером в истории НБА по количеству реализованных бросков с игры. Легендарный форвард побил рекорд Карима Абдул-Джаббара (15 837 попаданий) в ночь на 6 марта в матче с «Денвер Наггетс». Знаковое событие произошло в первой половине встречи, когда Джеймс забил свой третий мяч в игре.

Это не первый памятный патч для Джеймса в нынешнем сезоне. В январе лига уже отмечала его рекорд — 23 сезона в НБА. Тогда на форме появился патч с силуэтом знаменитого броска мела, а также с полосами цветов команд, за которые выступал Джеймс: «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит» и «Лейкерс».

Ранее сообщалось, что те памятные патчи снимались с формы после каждого матча, датировались и отправлялись на производство карточек Topps. Останется ли новый патч на форме до конца сезона, пока не уточняется.

Ещё один «вечный» рекорд НБА в 41 год. Леброн Джеймс — снова в истории!
