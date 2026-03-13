Енисей — Зенит. Прямая трансляция
«Ему пришлось нелегко». Трамп заявил, что однажды разнял драку с участием Коби Брайанта

Президент США Дональд Трамп вспомнил, как однажды разнял драку с участием легендарного пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

— Вы когда-нибудь участвовали в драке? До меня дошли слухи, что однажды вы помогли Коби.
— Я разнимал драку… Коби пришлось нелегко с одним парнем, но всё закончилось хорошо, да, я их разнял, — сказал Трампу в интервью Джейку Полу на его YouTube-канале.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 — подряд. Коби дважды становился MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

