Енисей — Зенит. Прямая трансляция
«Уорриорз» опасаются, что раннее возвращение Карри приведёт к рецидиву травмы — источник

«Голден Стэйт Уорриорз» проявляет максимальную осторожность в вопросе возвращения лидера команды Стефена Карри, который восстанавливается после травмы колена. Об этом сообщает ESPN.

По информации инсайдера Энтони Слейтера, в клубе опасаются, что преждевременное возвращение 37-летнего разыгрывающего на паркет может привести к рецидиву и усугублению повреждения.

«Следующий сезон станет главным в эту заключительную эру Карри, и я не думаю, что в команде хотят ставить это под угрозу. Насколько я понял, это такая травма, при которой существует риск, что, если выпустить Стефа на площадку, когда он не совсем готов, повреждение может вернуться или усугубиться», — заявил Слейтер в прямом эфире.

Вчера, 12 марта, Шэмс Чарания сообщил, что Карри пропустит ещё как минимум 10 дней из-за проблем с коленом. Ветеран недавно вернулся к лёгким нагрузкам на площадке, и его активность будут повышать постепенно.

