Енисей — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Црвена Звезда — Фенербахче, результат матча 13 марта 2026, счет, Евролига-2025/2026

«Црвена Звезда» прервала девятиматчевую серию побед «Фенербахче» в Евролиге
13 марта состоялся матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги между сербским клубом «Црвена Звезда» и турецким коллективом «Фенербахче». Встреча завершилась со счётом 79:73 (17:20, 16:22, 18:14, 18:17) в пользу команды из Белграда.

Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
13 марта 2026, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
79 : 73
Фенербахче
Стамбул, Турция
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Батлер, Давидовац, Картер, Калинич, Добрич, Изунду, Мотеюнас, Боломбой, Нвора, Оджелей, Монеке
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Хортон-Такер, Бостон, Биберович, Битим, Янтунен, Сильва, Колсон, Берч

Самым результативным игроком в составе клуба из Сербии стал 30-летний нигерийский форвард Чима Монеке. Ему удалось набрать 21 очко и сделать четыре подбора.

Наиболее результативным игроком в составе «Фенербахче» стал 29-летний американский защитник Уэйд Болдуин. Он набрал 16 очков, сделал два подбора, отдал одну передачу, а также совершил один перехват при двух потерях.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
