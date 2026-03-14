«Црвена Звезда» прервала девятиматчевую серию побед «Фенербахче» в Евролиге

13 марта состоялся матч 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги между сербским клубом «Црвена Звезда» и турецким коллективом «Фенербахче». Встреча завершилась со счётом 79:73 (17:20, 16:22, 18:14, 18:17) в пользу команды из Белграда.

Самым результативным игроком в составе клуба из Сербии стал 30-летний нигерийский форвард Чима Монеке. Ему удалось набрать 21 очко и сделать четыре подбора.

Наиболее результативным игроком в составе «Фенербахче» стал 29-летний американский защитник Уэйд Болдуин. Он набрал 16 очков, сделал два подбора, отдал одну передачу, а также совершил один перехват при двух потерях.