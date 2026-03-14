Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Енисей — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Грин — о рекорде Адебайо: ненавижу эти чёртовы неписаные правила

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин выступил в защиту форварда «Майами Хит» Бэма Адебайо, который во вторник, 10 марта, набрал 83 очка в матче с «Вашингтон Уизардс» и стал третьим игроком в истории НБА, кому покорилась отметка в 80 очков за игру.

Некоторые критики остались недовольны тем, как именно Адебайо достиг этого результата — в частности, тем, что он реализовал 43 штрафных, а «Майами» в концовке намеренно фолил, чтобы дать ему дополнительные возможности для набора очков.

«Вы хотите, чтобы [Эрику] Споэльстре было стыдно за эту организацию и он убрал Бэма из игры, не позволив ему идти за рекордом? Ненавижу эти чёртовы неписаные правила в баскетболе про то, что нельзя набирать очки, потому что ты впереди. К чёрту это! Это менталитет неудачников, и он просто жалок. «Ты должен убрать его из игры, потому что у вас большое преимущество». Кто это сказал? Это не его вина, что они ужасны! Бэм набрал 83 очка», — сказал Грин в подкасте The Draymond Green Show.

Он также обратил внимание на двойные стандарты: тренеры часто убирают лидеров в матчах с разгромным счётом, даже если игрок близок к историческому достижению. Например, Джоэл Эмбиид в 2024 году, набрав 70 очков в игре с «Сан-Антонио Спёрс», провёл в четвёртой четверти всего пять минут, хотя мог набрать ещё больше.

