Грин — о рекорде Адебайо: ненавижу эти чёртовы неписаные правила

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин выступил в защиту форварда «Майами Хит» Бэма Адебайо, который во вторник, 10 марта, набрал 83 очка в матче с «Вашингтон Уизардс» и стал третьим игроком в истории НБА, кому покорилась отметка в 80 очков за игру.

Некоторые критики остались недовольны тем, как именно Адебайо достиг этого результата — в частности, тем, что он реализовал 43 штрафных, а «Майами» в концовке намеренно фолил, чтобы дать ему дополнительные возможности для набора очков.

«Вы хотите, чтобы [Эрику] Споэльстре было стыдно за эту организацию и он убрал Бэма из игры, не позволив ему идти за рекордом? Ненавижу эти чёртовы неписаные правила в баскетболе про то, что нельзя набирать очки, потому что ты впереди. К чёрту это! Это менталитет неудачников, и он просто жалок. «Ты должен убрать его из игры, потому что у вас большое преимущество». Кто это сказал? Это не его вина, что они ужасны! Бэм набрал 83 очка», — сказал Грин в подкасте The Draymond Green Show.

Он также обратил внимание на двойные стандарты: тренеры часто убирают лидеров в матчах с разгромным счётом, даже если игрок близок к историческому достижению. Например, Джоэл Эмбиид в 2024 году, набрав 70 очков в игре с «Сан-Антонио Спёрс», провёл в четвёртой четверти всего пять минут, хотя мог набрать ещё больше.