Результаты игрового дня НБА 14 марта

В ночь с 13 на 14 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата в сезоне-2025/2026, в рамках которого состоялось восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

«Даллас Маверикс» – «Кливленд Кавальерс» — 105:138;

«Торонто Рэпторс» – «Финикс Санз» — 122:115;

«Индиана Пэйсерс» – «Нью-Йорк Никс» — 92:101;

«Детройт Пистонс» – «Мемфис Гриззлиз» — 126:110;

«Хьюстон Рокетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 107:105;

«Портленд Трэйл Блэйзерс – «Юта Джаз» — 124:114;

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Миннесота Тимбервулвз» — 117:127;

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Чикаго Буллз» — 119:108.