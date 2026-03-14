Единая лига: расписание матчей 14 марта

Сегодня, 14 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 14 марта:

12:00 – «Енисей» – «Зенит».

После 29 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 27 побед при двух поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 26 побед и четыре поражения. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 22 победы и девять поражений.

