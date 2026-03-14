Эдвардс вошёл в топ-4 игроков в истории НБА по очкам до 25 лет

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс обновил историческое достижение по ходу матча с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счётом 127:117.

Эдвардс набрал 42 очка, совершил восемь подборов и пять передач, реализовав 13 из 22 бросков с игры и четыре из девяти трёхочковых. Благодаря этому результату он поднялся на четвёртое место в списке самых результативных игроков в истории НБА в возрасте до 25 лет, обойдя Кармело Энтони. Об этом информирует статистическое приложение Real.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник проводит один из сильнейших сезонов в карьере, набирая в среднем 29,4 очка, совершая 5,0 подбора и 3,7 передачи за игру при 49,2% реализации с игры и 40,2% из-за дуги.