Бэм Адебайо — автор двух противоположных рекордов НБА за три матча
Поделиться
Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо вошёл в историю НБА с уникальной статистической аномалией. За последние три игры его результативность выглядела следующим образом: 24 очка (в игре с «Детройт Пистонс»), 83 очка (с «Вашингтон Уизардс») и 21 очко (с «Милуоки Бакс»).
НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
121 : 110
Детройт Пистонс
Детройт
Майами Хит: Хирроу - 25, Адебайо - 24, Жакез-мл. - 19, Уэр - 12, Якуционис - 12, Ларссон - 10, Митчелл - 8, Смит - 7, Гарднер - 4, Фонтеккио, Йович, Килс, Уиггинс, Пауэлл, Голдин
Детройт Пистонс: Каннингем - 26, Дюрен - 24, Стюарт - 14, Рид - 10, Харрис - 9, Грин - 6, Холланд - 5, Дженкинс - 4, Хаертер - 4, Клинтман - 3, Робинсон - 3, Сассер - 2, Ланир, Смит
НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
150 : 129
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Адебайо - 83, Фонтеккио - 18, Митчелл - 12, Ларссон - 10, Джонсон - 8, Жакез-мл. - 5, Смит - 5, Якуционис - 5, Гарднер - 4, Йович, Уэр, Килс, Хирроу, Пауэлл, Голдин
Вашингтон Уизардс: Сарр - 28, Райли - 22, Харди - 17, Джонсон - 17, Каррингтон - 12, Кулибали - 10, Шампани - 8, Купер - 6, Гилл - 6, Вукчевич - 3, Уоткинс, Джордж
НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
112 : 105
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Ларссон - 28, Адебайо - 21, Якуционис - 18, Митчелл - 13, Смит - 9, Фонтеккио - 8, Уэр - 6, Жакез-мл. - 6, Гарднер - 3, Йович, Килс, Хирроу, Джонсон, Пауэлл, Голдин
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Портис - 19, Роллинз - 16, Принс - 8, Симс - 7, Тёрнер - 7, Портер - 6, Кузма - 5, Грин - 3, Томас - 3, Трент-мл., Харрис, Дженг, Нэнс, Адетокунбо
Как отмечает статистический портал OptaSTATS, прирост в 59 очков от первой игры ко второй стал самым большим в истории лиги. При этом падение на 62 очка от второй игры к третьей также является рекордным.
Напомним, по итогам встречи с «Вашингтоном» Адебайо вышел на второе место в истории НБА по очкам за матч, опередив Коби Брайанта (81) и уступая Уилту Чемберлену (100).
Сейчас читают:
Комментарии
