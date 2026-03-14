Бэм Адебайо — автор двух противоположных рекордов НБА за три матча

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо вошёл в историю НБА с уникальной статистической аномалией. За последние три игры его результативность выглядела следующим образом: 24 очка (в игре с «Детройт Пистонс»), 83 очка (с «Вашингтон Уизардс») и 21 очко (с «Милуоки Бакс»).

Как отмечает статистический портал OptaSTATS, прирост в 59 очков от первой игры ко второй стал самым большим в истории лиги. При этом падение на 62 очка от второй игры к третьей также является рекордным.

Напомним, по итогам встречи с «Вашингтоном» Адебайо вышел на второе место в истории НБА по очкам за матч, опередив Коби Брайанта (81) и уступая Уилту Чемберлену (100).