Кевин Дюрант поднялся на четвёртое место по числу решающих бросков в истории НБА

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант установил очередное достижение в лиге. Его решающий бросок в матче регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс» (107:105) за восемь секунд до окончания стал для него 25-м в карьере.

По этому показателю Дюрант вышел на четвёртое место в истории НБА, обойдя немца Дирка Новицки.

Рекордсмены НБА по числу решающих бросков за карьеру (с 1997 года):

1. Коби Брайант (США) – 34.

2. Кармело Энтони (США) – 30.

3. Винс Картер (США) – 29.

4. Кевин Дюрант (США) – 25.

5. Дирк Новицки (Германия) – 24.

