Кевин Дюрант поднялся на четвёртое место по числу решающих бросков в истории НБА
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант установил очередное достижение в лиге. Его решающий бросок в матче регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс» (107:105) за восемь секунд до окончания стал для него 25-м в карьере.
НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2026, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
107 : 105
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 32, Томпсон - 23, Шеппард - 18, Смит II - 16, Капела - 9, Исон - 4, Окоги - 3, Грин - 2, Холидей, Ньютон, Финни-Смит, Шенгюн
Нью-Орлеан Пеликанс: Мюррей - 35, Уильямсон - 21, Мёрфи - 14, Фирс - 9, Джонс - 8, Маткович - 8, Мисси - 5, Бей - 5, Пул, Джордан, Пиви, Куин, Хоукинс, Луни
По этому показателю Дюрант вышел на четвёртое место в истории НБА, обойдя немца Дирка Новицки.
Рекордсмены НБА по числу решающих бросков за карьеру (с 1997 года):
1. Коби Брайант (США) – 34.
2. Кармело Энтони (США) – 30.
3. Винс Картер (США) – 29.
4. Кевин Дюрант (США) – 25.
5. Дирк Новицки (Германия) – 24.
