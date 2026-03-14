«Парма» объявила о расставании с американским форвардом Микаэлем Хопкинсом

Пермская «Бетсити Парма» объявила о прекращении сотрудничества с американским форвардом Микаэлем Хопкинсом. Стороны приняли совместное решение о расторжении контракта, рассчитанного на один сезон.

«Американский форвард и наш клуб приняли совместное решение о прекращении сотрудничества.

К сожалению, Микел не смог восстановиться после травмы и в полной мере проявить себя в команде в этом сезоне.

Мы благодарим его за отзывчивость и доброту, добросовестность и порядочность в работе. Желаем скорейшего восстановления и успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба в телеграм-канале клуба.

32-летний баскетболист подписал соглашение с клубом в межсезонье, однако из-за травмы не смог полноценно проявить себя. Хопкинс провёл за «Парму» всего пять матчей, набирая в среднем 9,2 очка и делая 6,2 подбора за 25 минут на площадке. Его реализация трёхочковых составила 15,4%.

До перехода в Пермь Хопкинс выступал за красноярский «Енисей» (39 матчей, 10,7 очка и 7,1 подбора), а прошлый сезон провёл в японской «Фукусима Файрбондз», где в 48 встречах в среднем набирал 15,2 очка и делал 10,1 подбора.