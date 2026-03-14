Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Енисей — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Енисей — Зенит, результат матча 14 марта 2026, счет 71:74, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Енисей» уступил «Зениту» в домашнем матче Единой лиги с разницей в три очка
Комментарии

В субботу, 14 марта, в Красноярске на стадионе «Арена-Север» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого «Енисей» принимал «Зенит». Хозяева площадки со счётом 71:74 (17:16, 15:20, 16:22, 23:16) уступили гостям из Санкт-Петербурга.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 марта 2026, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
71 : 74
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Коулмэн - 19, Рыжов - 12, Сонько - 10, Тасич - 10, Артис - 6, Касаткин - 6, Ванин - 4, Долинин - 4, Евдокимов, Перевалов, Шлегель, Скуратов
Зенит: Шаманич - 17, Мун - 16, Жбанов - 13, Фрейзер - 6, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Емченко - 4, Воронцевич - 3, Щербенев - 2, Карасёв - 2, Бако

В составе красноярского клуба отличился американский разыгрывающий Мэтт Коулмэн. На его счету 19 очков, шесть подборов и четыре передачи при коэффициенте эффективности «+17». Также себя проявил российский центровой Егор Рыжов — 12 очков, восемь подборов и одна потеря при коэффициенте эффективности «+15».

Лучшим игроком в составе «Зенита» стал хорватский центровой Лука Шаманич, заработавший для команды 17 очков, три подбора и два перехвата при коэффициенте эффективности «+18».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Евролига 2.0. Российские клубы и конференции — чем в Европе ответят на экспансию НБА
Евролига 2.0. Российские клубы и конференции — чем в Европе ответят на экспансию НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android