«Енисей» уступил «Зениту» в домашнем матче Единой лиги с разницей в три очка

В субботу, 14 марта, в Красноярске на стадионе «Арена-Север» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого «Енисей» принимал «Зенит». Хозяева площадки со счётом 71:74 (17:16, 15:20, 16:22, 23:16) уступили гостям из Санкт-Петербурга.

В составе красноярского клуба отличился американский разыгрывающий Мэтт Коулмэн. На его счету 19 очков, шесть подборов и четыре передачи при коэффициенте эффективности «+17». Также себя проявил российский центровой Егор Рыжов — 12 очков, восемь подборов и одна потеря при коэффициенте эффективности «+15».

Лучшим игроком в составе «Зенита» стал хорватский центровой Лука Шаманич, заработавший для команды 17 очков, три подбора и два перехвата при коэффициенте эффективности «+18».