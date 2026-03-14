Енисей — Зенит. Прямая трансляция
Кавай Леонард повторил рекорд «Клипперс», который держался более 50 лет

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» американец Кавай Леонард установил очередное достижение в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз» (119:108), состоявшемся 14 марта.

НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2026, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 108
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Матурин - 26, Миллер - 14, Сандерс - 11, Лопес - 11, Джонс - 10, Данн - 8, Джексон - 8, Батюм - 3, Богданович, Кристи, Вашингтон Мл., Омир
Чикаго Буллз: Джонс - 21, Гидди - 20, Бузелис - 18, Миллер - 14, Диллингэм - 12, Ябуселе - 11, Ричардс - 10, Уильямс - 2, Кавамура, Смит, Окоро, Олбрич

Леонард набрал 28 очков, этот матч стал для него 44-м подряд, в котором он набрал не менее 20 очков. Таким образом, американец повторил клубный рекорд соотечественника Боба Макаду, установленный в сезоне-1974/1975.

Напомним, после 66 матчей «Клипперс» занимают восьмое место в зачёте Западной конференции. Лидерство удерживает «Оклахома-Сити Тандер».

