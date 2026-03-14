Кавай Леонард повторил рекорд «Клипперс», который держался более 50 лет

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» американец Кавай Леонард установил очередное достижение в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз» (119:108), состоявшемся 14 марта.

Леонард набрал 28 очков, этот матч стал для него 44-м подряд, в котором он набрал не менее 20 очков. Таким образом, американец повторил клубный рекорд соотечественника Боба Макаду, установленный в сезоне-1974/1975.

Напомним, после 66 матчей «Клипперс» занимают восьмое место в зачёте Западной конференции. Лидерство удерживает «Оклахома-Сити Тандер».

Харден и игроки «Клипперс» облили Леонарда водой