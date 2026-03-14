Кавай Леонард повторил рекорд «Клипперс», который держался более 50 лет
Поделиться
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» американец Кавай Леонард установил очередное достижение в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз» (119:108), состоявшемся 14 марта.
НБА — регулярный чемпионат
14 марта 2026, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 108
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Матурин - 26, Миллер - 14, Сандерс - 11, Лопес - 11, Джонс - 10, Данн - 8, Джексон - 8, Батюм - 3, Богданович, Кристи, Вашингтон Мл., Омир
Чикаго Буллз: Джонс - 21, Гидди - 20, Бузелис - 18, Миллер - 14, Диллингэм - 12, Ябуселе - 11, Ричардс - 10, Уильямс - 2, Кавамура, Смит, Окоро, Олбрич
Леонард набрал 28 очков, этот матч стал для него 44-м подряд, в котором он набрал не менее 20 очков. Таким образом, американец повторил клубный рекорд соотечественника Боба Макаду, установленный в сезоне-1974/1975.
Напомним, после 66 матчей «Клипперс» занимают восьмое место в зачёте Западной конференции. Лидерство удерживает «Оклахома-Сити Тандер».
Комментарии
- 14 марта 2026
-
14:22
-
13:56
-
13:54
-
12:28
-
12:06
-
11:58
-
10:56
-
10:20
-
09:30
-
09:15
-
00:40
-
00:17
- 13 марта 2026
-
23:56
-
23:19
-
22:55
-
22:20
-
21:38
-
21:26
-
21:22
-
20:42
-
19:49
-
19:30
-
19:24
-
18:56
-
18:52
-
17:57
-
17:53
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
15:40
-
15:38
-
15:28
-
15:04
-
14:43