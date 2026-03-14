Единая лига: результаты матчей 14 марта

Сегодня, 14 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты встреч на 14 марта:

«Енисей» — «Зенит» — 71:74.

После 29 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 27 побед при двух поражениях. На втором месте — казанский УНИКС, у которого 26 побед и четыре поражения. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит». В активе клуба 23 победы и девять поражений в 32 играх.