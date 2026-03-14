Девин Букер — о работе в Европе: моя мечта — владеть спортивным клубом

Звёздный защитник «Финикс Санз» Девин Букер признался, что хотел бы в будущем работать в Европе, возможно, в качестве владельца команды или тренера. Об этом он рассказал в интервью Mundo Deportivo после матча с «Торонто Рэпторс».

«Да, конечно. Моя мечта — владеть спортивным клубом в каком-нибудь чемпионате. Надеюсь, однажды у меня это получится. Может быть, как тренер — не знаю насчёт того, чтобы играть.

Я люблю Европу. Каждое лето провожу там по две-три недели. Расширять игру и создавать там новую лигу — это было бы прекрасно», — заявил Букер.

На вопрос о предпочтительной стране баскетболист ответил: «Может быть, Испания, скажем, Марбелья. Или Греция. Я ещё не был в Мадриде, но слышал, что там красиво. Был в Барселоне — провёл там потрясающее время».