Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Девин Букер — о работе в Европе: моя мечта — владеть спортивным клубом

Девин Букер — о работе в Европе: моя мечта — владеть спортивным клубом
Звёздный защитник «Финикс Санз» Девин Букер признался, что хотел бы в будущем работать в Европе, возможно, в качестве владельца команды или тренера. Об этом он рассказал в интервью Mundo Deportivo после матча с «Торонто Рэпторс».

14 марта 2026, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
122 : 115
Финикс Санз
Финикс
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 36, Барретт - 22, Куикли - 17, Барнс - 14, Уолтер - 12, Мамукелашвили - 9, Пёлтль - 6, Шид - 6, Лоусон, Дик, Могбо, Темпл, Джексон-Дэвис, Мартин, Баттл
Финикс Санз: Грин - 34, Букер - 31, Аллен - 15, Флеминг - 9, Гудвин - 8, О'Нил - 6, Игодаро - 5, Хайсмит - 5, Малуач - 2, Данн, Коффи, Гиллеспи, Буей

«Да, конечно. Моя мечта — владеть спортивным клубом в каком-нибудь чемпионате. Надеюсь, однажды у меня это получится. Может быть, как тренер — не знаю насчёт того, чтобы играть.

Я люблю Европу. Каждое лето провожу там по две-три недели. Расширять игру и создавать там новую лигу — это было бы прекрасно», — заявил Букер.

На вопрос о предпочтительной стране баскетболист ответил: «Может быть, Испания, скажем, Марбелья. Или Греция. Я ещё не был в Мадриде, но слышал, что там красиво. Был в Барселоне — провёл там потрясающее время».

Евролига 2.0. Российские клубы и конференции — чем в Европе ответят на экспансию НБА
