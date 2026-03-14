Деян Радоньич оценил победу «Зенита» в матче с «Енисеем»

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Енисеем» (74:71), состоявшемся сегодня, 14 марта, в Красноярске.

«Поздравляю своих игроков с победой. Это была очень тяжёлая игра на протяжении всех 40 минут. Для нас самым важным было приехать сюда и победить — и мы это сделали. Также хочу сказать, что сегодня «Енисей» сыграл очень хорошо, нам было непросто.

В последние несколько минут мы провели несколько хороших моментов и в защите, и в нападении — и в итоге победили. По ходу встречи были и подъёмы, и спады. «Енисей» играл очень жёстко и качественно. Но в концовке мы приняли правильные решения с обеих сторон площадки и довели игру до победы. После штрафных Шаманича и следующей нашей атаки игра уже была в наших руках», — приводит слова Радоньича пресс-служба «Зенита».