Шаманич — о победе над «Енисеем»: не лучшая наша игра, но это был непростой выезд

Форвард «Зенита» Лука Шаманич прокомментировал гостевую победу над «Енисеем» (74:71) в матче 32-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хорватский легионер стал самым результативным игроком в составе петербуржцев, записав на свой счёт 17 очков, три подбора и два перехвата.

— Самое главное, что мы победили. Это был непростой выезд, но, как я уже сказал, мы выиграли у хорошей команды. Не лучшая наша игра, но победа — самое важное.

— В концовке «Енисей» сократил отставание до трёх очков, «Зениту» пришлось брать тайм-аут. Чувствовали ли вы в тот момент какое-то волнение?

— Они подобрались довольно близко, но нам нужно было сохранять спокойствие и следовать нашему плану на игру, что мы и сделали. Как я уже сказал, главное, что мы выиграли, — приводит слова Шаманича пресс-служба «Зенита».