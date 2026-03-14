Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шаманич — о победе над «Енисеем»: не лучшая наша игра, но это был непростой выезд

Комментарии

Форвард «Зенита» Лука Шаманич прокомментировал гостевую победу над «Енисеем» (74:71) в матче 32-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хорватский легионер стал самым результативным игроком в составе петербуржцев, записав на свой счёт 17 очков, три подбора и два перехвата.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 марта 2026, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
71 : 74
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Коулмэн - 19, Рыжов - 12, Сонько - 10, Тасич - 10, Артис - 6, Касаткин - 6, Ванин - 4, Долинин - 4, Евдокимов, Перевалов, Шлегель, Скуратов
Зенит: Шаманич - 17, Мун - 16, Жбанов - 13, Фрейзер - 6, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Емченко - 4, Воронцевич - 3, Щербенев - 2, Карасёв - 2, Бако

— Самое главное, что мы победили. Это был непростой выезд, но, как я уже сказал, мы выиграли у хорошей команды. Не лучшая наша игра, но победа — самое важное.

— В концовке «Енисей» сократил отставание до трёх очков, «Зениту» пришлось брать тайм-аут. Чувствовали ли вы в тот момент какое-то волнение?
— Они подобрались довольно близко, но нам нужно было сохранять спокойствие и следовать нашему плану на игру, что мы и сделали. Как я уже сказал, главное, что мы выиграли, — приводит слова Шаманича пресс-служба «Зенита».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android