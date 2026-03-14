Швед — о матче с ЦСКА: у них отличная задняя линия, но наши ребята не слабее

Защитник УНИКСа Алексей Швед поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Игра пройдёт в воскресенье, 15 марта, в казанском «Баскет-холле».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
«К матчу подходим в хорошем настроении. Нас будут поддерживать много наших болельщиков. Мы тоже очень ждём встречи с ними и надеемся хорошо выступить. Думаю, в этой игре на первый план выйдет всё: и атака, и защита, и дисциплина. ЦСКА — умная команда, которая имеет огромный опыт, поэтому нам нужно показать хороший баскетбол.

Они хорошо умеют играть индивидуально. Также у ЦСКА отличная задняя линия. Наши ребята не слабее, поэтому игра будет очень интересная. Мы знаем, что делать, в воскресенье постараемся это реализовать», — приводит слова Шведа пресс-служба казанского клуба.

Он также оценил текущее состояние команды, несмотря на недавнее поражение от «Зенита».

«Думаю, мы отлично идём. Хоть и проиграли последний матч «Зениту», но уже трижды выигрывали у них в этом сезоне. В большинстве матчей показываем хороший баскетбол. Есть ещё немного времени, чтобы потренироваться, сделать качество нашей игры ещё лучше».

Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало встречи — в 18:00 мск.

